Δικαιολογημένα συζητείται το θέμα της χρήσης σκούτερ στους δρόμους λόγω και των ατυχημάτων που έχουν καταγραφεί, εκ των οποίων το ένα θανατηφόρο. Μάλιστα, κάποιοι προωθούν την πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας τους. Όμως, κάθε χρόνο καταγράφονται 50-80 θάνατοι από τροχαία ατυχήματα. Στις περιπτώσεις αυτές ουδείς σκέφτηκε να αποφασίσει με νόμο αναστολή της κυκλοφορίας οχημάτων, όπως γίνονται σκέψεις να τερματιστεί η χρήση των σκούτερ.

Πέραν του ότι φαίνεται να υπάρχουν σκέψεις για την εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών σε θέματα διακίνησης, πρέπει να ληφθεί υπόψη πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τα σκούτερ για να μεταβαίνουν στη δουλειά τους είτε επειδή δεν διαθέτουν χρήματα να αγοράσουν αυτοκίνητα είτε επειδή δεν υπάρχουν λεωφορεία. Και αν σκεφτεί κάποιος πως « οι χρήστες είναι αλλοδαποί και δεν μας ενδιαφέρει», πρέπει να έχει κατά νουν, ότι στη Λευκωσία υπάρχουν περίπου 50.000 φοιτητές τη στιγμή που δεν υπάρχουν λεωφορεία ανά πάσα στιγμή. Ειδικά στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, όπου κατέρχεται το Καποδιστριακό (κυρίως οι φοιτητές προέρχονται από την Ελλάδα και δεν διαθέτουν όχημα) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα σκούτερ μοιάζουν απαραίτητα. Μέτρα ελέγχου ώστε να μην κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα ναι, αλλά πλήρης απαγόρευση, πάει πολύ.

ΒΑΣ ΒΑΣ