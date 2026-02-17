Ξέρετε εκεί στα ανώτερα δώματα του κράτους τι έκανε ο Κενάν Αγιάζ μόλις αποφυλακίστηκε; Δεν έσπευσε να νιώσει τη θαλπωρή κάποιας οικίας. Πήγε στο μνήμα του Θεόφιλου. Ξέρετε γιατί; Γιατί ακόμα και μετά από την ταλαιπωρία που του προκάλεσε η Κυπριακή Δημοκρατία, επιμένει να της ζητά συγγνώμη και να την αγαπά. Επιμένει να νιώθει άσχημα που «απασχολούσε» κόσμο στις Κεντρικές Φυλακές.

Έτσι μας είπε μόλις πάτησε το πόδι του εδώ, μετά τη Γερμανία. Ήθελε να τα πει και στο δικαστήριο, αλλά δεν του δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Ήθελε να πει για την κατοχή της Κύπρου, για τον κοινό πόνο, για τον δρόμο του Θεόφιλου.

Ξέρουν όσοι τον παρέδωσαν στους δήμιούς του, όσοι μιλούσαν για «νομιμοφροσύνη» και αδυναμία παρέμβασης στη δικαστική εξουσία, τι έκανε ο Κενάν μόλις αποφυλακίστηκε; Δεν ξεκουράστηκε σε κάποιο κρεβάτι, έτρεξε στον τάφο του Θεόφιλου. Για να στείλει το μήνυμα της σύνδεσης όσων αγωνίζονται για την ελευθερία.

Για να εκφράσει ευγνωμοσύνη στον ήρωα της Κύπρου και του Κουρδιστάν. Αυτόν τον άνθρωπο ταλαιπωρήσατε σχεδόν τρία χρόνια, επειδή έτσι ήθελε το τουρκικό φασιστικό κράτος. Αυτόν τον αγωνιστή της Κύπρου και του Κουρδιστάν. Αυτή ήταν και η πρώτη του φράση, όταν μιλήσαμε μετά την αποφυλάκιση: Ελευθερία για την Κύπρο, ελευθερία για το Κουρδιστάν. Αυτόν τον άνθρωπο καταδικάσατε, κατ’ εντολήν της Τουρκίας. Πώς βαστιέται τέτοιος εξευτελισμός;

ΑΛ.ΜΙΧ.