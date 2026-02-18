Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, που καταγράφουν ποσοστό 24,8% αλλοδαπών στην Κύπρο, αναδεικνύουν μια νέα δημογραφική πραγματικότητα με σύνθετες προκλήσεις. Όταν ένας στους τέσσερις κατοίκους δεν είναι Κύπριος, δεν μιλάμε απλώς για «πολυπολιτισμικότητα», αλλά για μια δημογραφική μεταβολή με σοβαρές πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Ωστόσο, η Κυβέρνηση δεν μπορεί να αγνοήσει ούτε τη γεωγραφική θέση της Κύπρου ούτε τις ανάγκες της οικονομίας, που σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε ξένο εργατικό δυναμικό. Ήδη γίνονται βήματα για καλύτερο έλεγχο των ροών, επιτάχυνση διαδικασιών και πιο οργανωμένη πολιτική ένταξης, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η κοινωνική συνοχή, όσο και η εύρυθμη λειτουργία του κράτους.

Σε μια μικρή κοινωνία όπως η κυπριακή, τέτοια ποσοστά δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι πολιτικό ζήτημα πρώτης γραμμής. Και το στοίχημα δεν είναι η άρνηση της πραγματικότητας, αλλά η υπεύθυνη διαχείρισή της. Και εκεί θα κριθούν όλοι.

ΜΑΡΧ