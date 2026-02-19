Το ρεζίλεμα της Νομικής Υπηρεσίας -που αισθάνεται μεγάλη και τρανή- στην υπόθεση «Al Jazeera» δεν πρέπει να σχολιάζεται μόνο για την αθώωση των εμπλεκομένων, αλλά και για τη δυσπιστία και την απογοήτευση των πολιτών για το σύστημα δικαιοσύνης και λογοδοσίας, που μεγαλώνει.

Η ανεπάρκεια δεν είναι απλώς θέμα χειρισμών ή όσων ανέλαβαν την υπόθεση εκπροσωπώντας την Κατηγορούσα Αρχή. Είναι και ζήτημα διαφθοράς, διαπλοκής και επιβεβαιώνει τις συνθήκες μπανανίας που ισχύουν σε αυτό το δήθεν ευρωπαϊκό κράτος της Μέσης Ανατολής.

Προφανώς, εκτεθειμένη είναι η Νομική Υπηρεσία και η ηγεσία της, ενώ διερωτόμαστε αν παρόμοια ανεπάρκεια θα εντοπιζόταν σε υποθέσεις που αφορούν τον λαουτζίκο. Εναντίον ενός παππού που έκλεψε ένα σάντουιτς ή κάποιου που χρωστά 50 – 100 ευρώ σε αυτό το κράτος των σκανδάλων και της υπεροψίας, της διαφθοράς, της αρπαχτής και της απάτης. Υπάρχει σωτηρία;

ΑΛ.ΜΙΧ.