Καλές και οι ανεγέρσεις νέων σχολείων, καλές και άκρως απαραίτητες και αναγκαίες οι αναβαθμίσεις τους αλλά το ότι φτάσαμε στο 2026 και ακόμα έχουμε θέματα με τουαλέτες σχολικών μονάδων, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ναι! Με τουαλέτες! Κατά τη συζήτηση του θέματος των σχολικών υποδομών στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ο βουλευτής Αλέκος Τρυφωνίδης έθιξε ένα ζήτημα, αρκετά γνωστό σε Τεχνικές Υπηρεσίες και Σχολικές Εφορείες. Το θέμα των χώρων υγιεινής κάποιων σχολείων. Όχι μόνο γιατί κάποιες τουαλέτες σε ορισμένα σχολεία είναι… τριτοκοσμικές -όπως λέχθηκε- αλλά και γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν αρκούν για να καλύψουν το προσωπικό των σχολείων. Ο κ. Τρυφωνίδης αναφέρθηκε σε ενημέρωση της οποίας έτυχε από εκπαιδευτικούς συγκεκριμένου σχολείου, οι οποίοι όπως του είπαν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους συγκεκριμένους χώρους στο σχολείο τους. Το θέμα μπορεί να μοιάζει ιδανικό για καλαμπούρι αλλά δεν είναι. Σκεφτείτε εάν επικρατούν τέτοιες καταστάσεις σε χώρους υγιεινής εκπαιδευτικών, τι συμβαίνει στους αντίστοιχους χώρους των μαθητών σε κάποια σχολεία.

