Το αρχοντικό του Γρηγόρη Χατζηλάμπρου, πρώην δημάρχου Καραβά (1908-1926) βρισκόταν στην οδό Πραξάνδρου 43, μια από τις πιο κεντρικές οδούς του κατεχόμενου χωριού μας. Ανεγέρθηκε το 1901 και αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό κτήριο για την ιστορία του Καραβά. Κατεδαφίστηκε το περασμένο Σάββατο και εκτιμάται ότι δόθηκε σε εργολάβο από την οικογένεια Τουρκοκυπρίων που διέμενε εκεί για να ανεγερθούν νέα χτίσματα.

Σύμφωνα με τον Δήμο Καραβά, η κατεδάφιση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνέχεια μιας αδιάκοπης αλυσίδας καταστροφών, που περιλαμβάνει και την κατεδάφιση του σπιτιού της οικογένειας Γιώργου Πογιατζή στην οδό Λαμπούσης 39, αλλά και του αρχοντικού του Λευτέρη Χατζηστεφάνου στην οδό Πραξάνδρου 39.

Πρόκειται για μια ξεκάθαρη πράξη πολιτισμικής γενοκτονίας κι ας μην το γυρίζει η γλώσσα των κυπριακών κυβερνήσεων, των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μέρος μιας μεθοδευμένης εκστρατείας εναντίον της κληρονομιάς και της ταυτότητας του τόπου και του λαού μας και -ασφαλώς- ένα ατιμώρητο έγκλημα πολέμου. Μα τι να περιμένει κανείς από κυβερνήσεις που θυσίασαν τον Καραβά και την Κερύνεια, στον βωμό των ψευδαισθήσεων της ομοσπονδιακής λύσης;

ΑΛ.ΜΙΧ.