Η φετινή πολυομβρία, όσο ευεργετική κι αν είναι για τον υδροφόρο ορίζοντα και το πράσινο της Κύπρου, φέρνει μαζί την πυκνή βλάστηση που σε λίγους μήνες θα αποτελεί την ιδανική καύσιμη ύλη για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Το ΕΤΕΚ, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη προνοητικότητα, χτυπάει από τώρα καμπανάκι που ο καιρός είναι βροχερός. Προειδοποιεί μάλιστα πως η μάχη με τις φλόγες κερδίζεται την άνοιξη και όχι την ώρα της κρίσης και καλεί την Πολιτεία να δράσει προληπτικά καταθέτοντας με τη σειρά του δέσμη εισηγήσεων. Το Επιμελητήριο ζητά την άμεση λήψη μέτρων παθητικής πυροπροστασίας, εστιάζοντας σε σημεία που συχνά παραμελούνται, όπως ο καθαρισμός των σκυβαλότοπων, οι αντιπυρικές ζώνες και η ελεγχόμενη βόσκηση. «Η πρόληψη είναι το πιο αποδοτικό πρώτο επίπεδο άμυνας», διαμηνύει το Επιμελητήριο και τώρα αναμένουμε πλέον από τα αρμόδια τμήματα να αξιοποιήσουν την έγκαιρη προειδοποίηση των ειδικών, ώστε να μην τρέχουμε το καλοκαίρι ξανά πίσω από τις φλόγες, αναπολώντας τις ευεργετικές βροχές που τελικά έγιναν… στάχτη.

Α.Ν.