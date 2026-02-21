Είναι να απορεί κανείς με την στρατηγική των αγελαδοτρόφων. Κάθε φορά που το κράτος επιχειρεί να βάλει μια τάξη και να προστατεύσει το χαλλούμι, η αντίδραση είναι μόνιμη: «Όχι ακόμα, δεν είμαστε έτοιμοι», εννοώντας προφανώς «μην αγγίζετε τα κεκτημένα μας». Με μια σειρά από νομικίστικα επιχειρήματα και προφάσεις για τον ανταγωνισμό από τα κατεχόμενα ή τη χρήση σκόνης γάλακτος, οι αγελαδοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά την αναστολή κάθε αυστηρού ελέγχου και κάθε τσουχτερού προστίμου.

Από τη μια θέλουν την προστασία της ονομασίας χαλλούμι, αλλά από την άλλη δεν θέλουν τον έλεγχο. Ενοχλούνται από το πρόστιμο των €300.000, χαρακτηρίζοντάς το «εξοντωτικό». Μα, αν κάποιος τηρεί τις προδιαγραφές του ΠΟΠ, γιατί να τον τρομάζει το ύψος του προστίμου;

Παράλληλα, ζητούν να μην εφαρμόζεται η νομοθεσία αν δεν ελεγχθούν πρώτα οι παραγωγοί στα κατεχόμενα ή όσοι χρησιμοποιούν σκόνη γάλακτος. Με λίγα λόγια, λένε στο Κράτος: «Αφού κλέβει ο γείτονας, αφήστε με να κλέβω κι εγώ μέχρι να τον πιάσετε». Η προσφιλής μέθοδός τους αυτή τη φορά για παρεμβάσεις και πιέσεις έχει πολλές φορές αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά η Βουλή να ζυγίσει σωστά όλα τα γεγονότα προτού λάβει αποφάσεις.

Α.Ν.