Αν όντως ισχύουν όλα όσα ακούγονται περί ύπαρξης του ιού σε φάρμα και δεν έγινε τίποτα, τότε πρέπει κάποιοι να λογοδοτήσουν. Ειδικά όσοι εισήγαγαν ζωωτροφές από τα κατεχόμενα ειδικά αυτό το διάστημα και τις διοχέτευσαν σε φάρμες, ενώ υπήρχαν εκτεταμένα κρούσματα αφθώδη πυρετού.

Οι Αρχές οφείλουν να κάνουν το παν για να τους θέσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν νοείται για το εύκολο κέρδος κάποιοι να παίζουν με την οικονομία του τόπου. Ας τους βρουν οι συντεταγμένες Αρχές, ενώ και οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να μιλήσουν και να αναφέρουν από που προμηθεύτηκαν τις ζωοτροφές τους, ώστε να εξεταστεί κατά πόσον σχετίζονται με τα κατεχόμενα.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να δει πως θα χειριστεί το ζήτημα της μη εξάπλωσης του ιού, αλλά οφείλει να στείλει αυτούς που ευθύνονται εκεί που πρέπει. Καθαρά πράγματα.

ΜΙΧ.