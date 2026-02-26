Επιμένουν πολλοί ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός ο οποίος πρέπει να προστατευθεί.

Θεωρητικά ναι. Γιατί στην πράξη καταγράφονται συμπαιγνίες που βγάζουν μάτι.

Όπως στην περίπτωση του Ψηφιακού Πολίτη.

Βγήκε ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, απάντησε το αρμόδιο υφυπουργείο.

Την επομένη ημέρα βγήκε ανακοίνωση του Άλμα για να υπερασπιστεί τα ευρήματα του ανεξάρτητου θεσμού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας!

Για το Alphamega Stadium δεν ακούσαμε να λένε κάτι εκεί στο Άλμα μετά και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιβεβαιώνει ότι η κρατική ενίσχυση ήταν συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Γιατί και γι’ αυτό το θέμα τότε είχαμε βαρύγδουπες καταγγελίες…

ΑΠΙΜ