Χθες είχαμε δικάσιμο για τον τραγικό θάνατο του 15χρονου Στυλιανού, που αφαίρεσε τη ζωή του. Η πολύκροτη αυτή υπόθεση έχει μια προσέγγιση, μια διάσταση. Αντικατοπτρίζει την αποτυχία όλων μας. Όλων όσοι απαρτίζουμε αυτή την κοινωνία. Είτε είμαστε δημοσιογράφοι, είτε είμαστε πολίτες… Ασχέτως με το τι θα γίνει στο ποινικό κομμάτι.

Δεν είναι μόνο ότι ένα παιδί αφαίρεσε τη ζωή του, παρά τις κραυγές αγωνίας εκπαιδευτικών. Είναι και το θέμα των γονέων, οι οποίοι προφανώς δεν στηρίχθηκαν, για να μπορέσουν με τη σειρά τους να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για το παιδί τους. Αυτά τα γράφουμε για όσους στη χθεσινή δίκη εξέφραζαν συναισθήματα που υποδήλωναν ικανοποίηση για μαρτυρίες, οι οποίες τους βολεύουν. Ό,τι κι αν γίνει στο ποινικό κομμάτι, όμως, ηθικά είμαστε όλοι ένοχοι…

Φ.Μ.