Τελικά ποιο θα είναι το πρόβλημα της νέας Βουλής; Η προεκλογική περίοδος είναι η καλύτερη στιγμή για να κατανοήσεις πού ζεις και σε ποιο κράτος υπάρχεις. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι οι κατηγορίες των παραδοσιακών κομμάτων που κατηγορούν νέα κόμματα και νέους υποψηφίους για λαϊκισμό, ενώ οι ίδιοι τις περισσότερες φορές, και με τη βαριά εμπειρία τους στη Βουλή, πιάνονται αδιάβαστοι.

Οκ. Κάποιες φορές γίνεται και εσκεμμένα, αλλά ταυτόχρονα για ποιο λόγο προειδοποιούν τον κόσμο να μην ψηφίσει νέα κόμματα για να μη γίνει μπάχαλο η Βουλή. Αν παρακολουθήσει κάποιος τις συνεδρίες της Ολομέλειας θα καταλάβει ότι ήδη γίνεται μπάχαλο. Δηλαδή, το πρόβλημα της Βουλής είναι εάν θα μπουν νέοι λαϊκιστές ή αν θα παραμείνουν οι παλιοί λαϊκιστές;

Ζακ.