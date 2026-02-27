Όπως αναδεικνύουμε τα αρνητικά, έχουμε υποχρέωση να τονίζουμε και τα θετικά. Μέσα σ’ αυτό το μπάχαλο που επικράτησε τις πρώτες μέρες μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, ξεχώρισε η δράση ενός ανθρώπου, που έγινε το αποκούμπι των κτηνοτρόφων της Αραδίππου.

Αυτός είναι ο δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου, ο οποίος κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή, μαζί με το δημοτικό συμβούλιο και αποφάσισαν μέτρα πριν εντοπιστούν τα πρώτα δύο κρούσματα στον δήμο (Αραδίππου και Τρούλλοι).

Μόλις εντοπίστηκαν τα κρούσματα αποφασίστηκαν νέα μέτρα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας. Κάποιος θα μπορούσε να πει πως είναι αυτονόητο πως ο δήμαρχος με τη μεγαλύτερη κτηνοτροφική περιοχή παγκύπρια, θα έπρεπε να κινητοποιηθεί και θα είχε δίκιο. Η ευαισθησία που επέδειξε, ωστόσο, ο κ. Πάρτου, που φώναζε από την πρώτη στιγμή ώστε να στηριχθούν και ψυχολογικά οι κτηνοτρόφοι, είναι αξιοσημείωτη.

Για όλα όσα έκανε του αξίζουν μπράβο. Πολλά μπράβο και στους ιδιώτες κτηνίατρους που ρίχθηκαν στη μάχη των εμβολιασμών, για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ν.Χ