Στην πρεσβεία του Ισραήλ έχει δυο – τρεις μέρες να πατήσει άνθρωπος. Ο δε πρέσβης αγνοείται εδώ και καιρό. Η πρεσβεία των ΗΠΑ εκκενώθηκε τη Δευτέρα. Φανταζόμαστε, παρόμοια μέτρα λαμβάνονται και στην αγγλική πρεσβεία, η οποία -βέβαια- είναι πιο απομονωμένη, σχεδόν μέσα στη νεκρή ζώνη. Οι άλλες δυο είναι μέσα σε γειτονιές, ειδικά η ισραηλινή. Έξω από αυτές, πηγαινοέρχονται περιπολικά της κυπριακής Αστυνομίας, ως μέτρο αποτροπής πιθανών επιθέσεων. Αυτοί που είναι στο έλεος του Θεού είναι οι γείτονες, τα σπίτια, οι περαστικοί.

Ναι, στο έλεος του Θεού. Κανείς δεν ανοίγει το κεφάλαιο των πρεσβειών, που θέτουν σε κίνδυνο σπίτια, σχολεία και γειτονιές. Κανείς δεν δίνει δεκάρα που η πρεσβεία του Ισραήλ δημιουργεί συνθήκες ανυπόφορες, μεσ’ στο κέντρο της Λευκωσίας και θέτει σε κίνδυνο εκατοντάδες πολίτες που διαμένουν στην περιοχή, πολύ πριν την πρεσβεία. Ούτε η κυπριακή Κυβέρνηση, ούτε οι τοπικές Αρχές.

Φυσικά οι πρεσβείες είναι στα κέντρα των πόλεων, σε όλο τον κόσμο, αλλά στη Λευκωσία δεν χρειάζεται. Υπάρχουν τόσες περιοχές, με οικόπεδα ανεκμετάλλευτα. Γιατί να πληρώνουν τα σπασμένα των ισχυρών οι Κύπριοι πολίτες; Πείραξαν κανέναν;

ΑΛ.ΜΙΧ.