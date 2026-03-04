Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όταν αναφέρεται για την Κύπρο ποτέ δεν μασά τα λόγια του. Ούτε και αυτή τη φορά με αφορμή τα περιστατικά με τις επιθέσεις drones.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ σε δήλωσή του ξεκαθάρισε πως «η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν στόχος» και κάλεσε το ιρανικό καθεστώς να σταματήσει τις παράνομες στρατιωτικές απειλές και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου.

Ακόμα πιο σημαντική ήταν η αναφορά Βέμπερ ότι είναι πλέον αναγκαίο η ΕΕ να επιταχύνει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας άμυνας κατά drones και πυραύλων, προκειμένου να προστατεύει τα κράτη-μέλη της.

