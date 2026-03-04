Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, κρύβεται. Τα τελευταία 24ωρα καίγεται η Μέση Ανατολή και μαζί της και η Κύπρος, η οποία από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε στη δίνη του πολέμου. Κάποιοι τουριστικοί πράκτορες έχουν προχωρήσει σε ακυρώσεις των ταξιδιών, λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί στη χώρα μας.

Οι επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα, χωρίς ακόμη ο αρμόδιος κρατικός αξιωματούχος για τον τουρισμό να τοποθετηθεί. Ίσως ο κ. Κουμής κάνει την εμφάνισή του μετά το τέλος της κρίσης. Μάλιστα, εάν επιβεβαιωθούν οι τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλτ Τράμπ, ότι ο πόλεμος θα κρατήσει τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, όπως φαίνεται καλό Απρίλιο θα υπάρξει αντίδραση από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

ΜΕΣ