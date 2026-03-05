Ουρές έξω από πρατήρια βενζίνης αλλά και συνωστισμός σε υπεραγορές και σε φαρμακεία, παρατηρούνται τις δύο τελευταίες ημέρες μετά την επίθεση με drone στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου. Αυτά είναι δείγματα πανικού, σε μια χώρα που δεν κινδυνεύει και που δεν αποτελεί στόχο παρά τις απειλές. Η Κύπρος δεν συμμετέχει στις εχθροπραξίες, δεν είναι μέρος του προβλήματος όπως λέει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οπόταν τέτοιος πανικός είναι αχρείαστος.

Να θυμίσουμε ότι η Κύπρος είχε γίνει στόχος δηλώσεων και του τότε ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα τον Ιούνιο του 2024. Ο Νασράλα είχε εκτοξεύσει τότε απειλές εναντίον της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να τη θεωρήσει εμπλεκόμενη στον πόλεμο με το Ισραήλ, “εάν εξακολουθήσει να επιτρέπει στο Ισραήλ να χρησιμοποιεί τα αεροδρόμια και τις βάσεις της για στρατιωτικούς σκοπούς”. Δεν έγινε τίποτα. Τουναντίον η Κύπρος εξοπλίστηκε με το σύστημα Μπαράκ για θωράκισή της από αέρος. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και κυρίως να συμπεριφερθούν όλοι υπεύθυνα. Όχι αυξήσεις αυθαίρετες σε προϊόντα και κυρίως όχι σπασμωδικές κινήσεις.

ΜΙΧ.