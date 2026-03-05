Τα όσα λέχθηκαν στο πλαίσιο συνάντησης τους με την υπουργό Παιδείας, άφησαν ικανοποιημένους τους οργανωμένους γονείς Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στη συνάντηση που είχαν με την Αθηνά Μιχαηλίδου, την περασμένη Τρίτη, έγινε συζήτηση για διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και για τις υποδομές των σχολείων. Όπως μεταφέρθηκε στους γονείς, οι αθλητικές εγκαταστάσεις σχολείων και τα γήπεδα βρίσκονται στις προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας, το οποίο μέσα από συνέργειες με άλλους φορείς, έχει την πρόθεση να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμισή τους.

