Την 4η Μαρτίου συμπληρώθηκαν 62 χρόνια από τότε που το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφάσισε τη συγκρότηση Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP). Όπως είναι γνωστό, μετά την τουρκοανταρσία και τα γεγονότα των «ματωμένων Χριστουγέννων» του 1963, η κατάσταση αποσταθεροποίησης, που προκάλεσε η Τουρκία, οδήγησε στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την αποστολή Ειρηνευτικής Δύναμης για τρεις μήνες. Οι τρεις μήνες κρατούν 62 χρόνια. Το ψήφισμα, 186/1964, ήταν πολύ σημαντικό καθώς από το περιεχόμενο του καθόριζε τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης του κυπριακού κράτους από την Τουρκία. Αυτό το ψήφισμα, το 186, πολεμούν έκτοτε μανιωδώς οι Τούρκοι.

Κ.ΒΕΝ.