Η χθεσινή ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ του Κινήματος Οικολόγων και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών φέρνει στο φως μια χαοτική απόσταση ανάμεσα στην εικόνα που παρουσιάζουν τα επίσημα χείλη και στην πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες και οι κτηνοτρόφοι στο πεδίο.

Από τη μία, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εμφανίζονται οχυρωμένες πίσω από τεχνικές προδιαγραφές. Διαβεβαιώνουν για τη στεγανοποίηση των τάφρων, εξηγούν πως τα υγρά που τρομάζουν στις φωτογραφίες δεν είναι λύματα αλλά απολυμαντικά, και καθησυχάζουν πως η δυσοσμία αν και ανυπόφορη δεν μεταφέρει τη νόσο.

Από την άλλη, οι καταγγελίες των Οικολόγων και των κτηνοτρόφων συνθέτουν μια εικόνα που παραπέμπει σε τριτοκοσμικές συνθήκες.

Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης απαιτεί δύο πράγματα: αποτελεσματικότητα στο πεδίο και εμπιστοσύνη στην ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή, η εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί. Οι φωτογραφίες με τα ζώα να κολυμπούν σε υγρά, ακόμα και αν αυτά είναι απολυμαντικά, προκαλούν το κοινό αίσθημα και ενισχύουν τον φόβο για περιβαλλοντική επιμόλυνση.

Αν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θέλουν όντως να πείσουν ότι εργάζονται εντατικά, οφείλουν να επιδείξουν μεγαλύτερη διαφάνεια και λιγότερη αμυντική στάση. Η δημόσια υγεία και η επιβίωση των κτηνοτρόφων δεν μπορούν να θυσιαστούν στον βωμό της επικοινωνιακής διαχείρισης.

Α.Ν.