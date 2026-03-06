Επιμένει το ΔΗΚΟ σε αλλαγή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, επικαλούμενο τα εκατομμύρια που διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Την ίδια ώρα η ΕΔΕΚ επαναλαμβάνει τη δική της θέση για μεταφορά του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στο υπουργείο Υγείας.

Οι θέσεις των ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ εκφράστηκαν κατά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Υγείας Νεόφυτου Χαραλαμπίδη με την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας.

Ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου, αναφέρθηκε στην ανάγκη, όπως είπε, «για αλλαγή της σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων τόσο του ΟΚΥπΥ όσο και του ΟΑΥ», λέγοντας ότι «είναι εισήγηση μας όπως ξαναδούμε το θέμα διότι θεωρούμε ότι χρειάζεται κάποια αλλαγή. Οι δύο Οργανισμοί διαχειρίζονται πολλά εκατομμύρια ευρώ και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα πρόσωπα, αλλά με τους φορείς που εκπροσωπούν».

Υπενθυμίζεται ότι το ΔΗΚΟ, δια του βουλευτή του Ζαχαρία Κουλία, είχε εξαπολύσει στο παρελθόν επίθεση κατά της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, η οποία συμμετέχει στο δ.σ. του ΟΑΥ ενώ ενώπιον της Επιτροπής εκκρεμεί, αυτή τη στιγμή νομοσχέδιο που προβλέπει για τη συμμετοχή της ΟΣΑΚ και στο δ.σ. του ΟΚΥπΥ.

Από πλευράς του, ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, ανέφερε, απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας ότι «θεωρούμε πως ο ΟΚΥπΥ, για να λειτουργήσει σωστά και να λειτουργήσουν και τα κρατικά νοσοκομεία σωστά, πρέπει να επιστρέψει στο υπουργείο Υγείας. Να λειτουργεί ως ανεξάρτητη διεύθυνση αλλά υπό το υπουργείο Υγείας».

Ο Υπουργός δεν προχώρησε σε σχολιασμό των δύο τοποθετήσεων αφού δεσμεύτηκε να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα των βουλευτών γραπτώς.

Π