Η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, σε δηλώσεις της ανέφερε ότι υπάρχουν περίπου 2.500 καταφύγια στη διάθεση των πολιτών, παγκύπρια, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε κάλυψη περίπου 40% – 45% του πληθυσμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της η Πολιτική Άμυνα, το πρόγραμμα δημιουργίας καταφυγίων ξεκίνησε το 1999. Από την άλλη, σε δηλώσεις του ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, η Κυβέρνηση αύξησε το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού στα καταφύγια από το 30% στο 45%.

Εύλογα κάποιος διερωτάται – από το 1999 μέχρι το 2026, 27 ολόκληρα χρόνια, σε ένα ημικατεχόμενο νησί, με τον Tούρκο εισβολέα συνεχώς να απειλεί, με την Κύπρο γεωγραφικά να βρίσκεται απέναντι από την Μέση Ανατολή, γιατί δεν προνόησαν οι κρατικές υπηρεσίες να υπάρχουν επαρκή σε αριθμό καταφύγια; Γιατί τόσα χρόνια δεν υπήρξε πολιτική βούληση να δημιουργηθεί ο απαραίτητος αριθμός καταφυγίων για να φιλοξενήσει τον άμαχο πληθυσμό; Γιατί 52 σχεδόν χρόνια από την τουρκική εισβολή, ακόμη δεν υπάρχουν σχέδια εκκένωσης και πρόληψης από το Κράτος;

Αλήθεια, μέχρι χθες γνώριζε κάποιος πολίτης τα μέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει να λάβει; Ή μόνο όσοι ασχολούνται ως εθελοντές στην Πολιτική Άμυνα και σε άλλες συναφείς υπηρεσίες γνωρίζουν; Ποιανού είναι η ευθύνη;

Π.Ε.