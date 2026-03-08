Είμαστε αυτοκαταστροφικοί πάει και τελείωσε. Τα fake news ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κύπρου αναπαρήχθησαν στο μέγιστο βαθμό στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα τηλέφωνα και να μεγιστοποιηθούν οι πιέσεις προς τους εδώ φοιτητές για να επαναπατριστούν… Εκατοντάδες φοιτητές από ιδιωτικά κυρίως πανεπιστήμια γύρισαν πίσω για να είναι με τις οικογένειές τους που θεωρούν τη χώρα μας εμπόλεμη ζώνη!!! Τα ράφια των υπεραγορών άδειασαν…

Θυμηθήκαμε τα καταφύγια, που τα πλείστα είναι απλώς υπόγειοι χώροι χωρίς νερό, χωρίς χώρους υγιεινής, χώροι που χρησιμοποιούνται είτε ως αποθήκες, είτε ως χώροι στάθμευσης. Είτε αυτοσχέδιοι σκουπιδότοποι…

Την ίδια ώρα καταγράφεται σημαντική αύξηση των ταξιδιωτών από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου…

Το dna μας δεν φαίνεται να επιτρέπει να λειτουργούμε διαφορετικά… Εγκληματικά καταστροφικοί, δεν χρειάζεται οι όποιοι εχθροί της Κύπρου να ασχοληθούν μαζί μας, τα καταφέρνουμε μια χαρά μόνοι μας να αφήνουμε πίσω μας μόνο στάκτες…

