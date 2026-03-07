Οι αδιάφθοροι, δηλαδή οι αστυνομικοί που κυνηγούν τους διεφθαρμένους αστυνομικούς, λαμβάνουν επίδομα επικινδυνότητας. Ένα το κρατούμενο.

Οι υπό κάλυψη αστυνομικοί, αυτοί δηλαδή που δρουν ανάμεσα σε εγκληματίες, παράνομους κλπ, που κινδυνεύουν άμεσα, δεν δικαιούνται επιδόματος ούτε και υπερωριών. Αυτό το πράγμα ισχύει για αρκετό καιρό.

Όταν πληροφορήθηκε αυτή τη διάκριση ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, ζήτησε όπως αρθεί άμεσα και να γίνουν οι σχετικές τροποποιήσεις ώστε να καλύπτονται και οι αστυνομικοί που θέτουν εαυτόν σε κίνδυνο για το δημόσιο καλό.

ΜΙΧ.