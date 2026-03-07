Μερικοί πανηγυρίζουν για τις βόμβες στο Ιράν, άλλοι κάνουν προφητείες, άλλοι νομίζουν πως μετά έχει σειρά η Τουρκία. Σε τέτοια επίπεδα παρακμής έφτασε η ανθρωπότητα -και ο Ελληνισμός- ώστε να μπερδεύεται η λεγόμενη γεωπολιτική αναβάθμιση με τα συμφέροντα δύο ανθρώπων: Του Τραμπ και του Νετανιάχου. Του αμερικανικού και του ισραηλινού αυταρχισμού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Κάποτε -οι ίδιοι που πανηγυρίζουν για τις βόμβες στην Τεχεράνη χωρίς να ξέρουν ποιος τελικά είναι ο στόχος των ΗΠΑ και Ισραήλ- χειροκροτούσαν τον Πούτιν και την αυτοκρατορική του μανία.

Κι αντί να μάθουν από την ιστορία ότι η σπουδαία γεωγραφική θέση της Κύπρου είναι και πηγή μεγάλων κακών, να σκεφτούν τι διάολο θέλει ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, νομίζουν ότι το σκοτάδι που φέρνουν στη Μέση Ανατολή αυτοί οι δύο λεγόμενοι «συμμάχοι», είναι πηγή φωτός για τη δύση και την ανθρωπότητα.

Αντί να δουν πώς συμπεριφέρθηκαν στους Κούρδους, που έβαλαν πλάτη για να σωθεί ο κόσμος από τους τζιχαντιστές και προδόθηκαν από τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, γιορτάζουν τον θάνατο και τις βόμβες, χωρίς να περιμένουν καν την πτώση του καθεστώτος στην Περσία. Κάποιοι, μάλιστα, αγάπησαν ξαφνικά και τις βρετανικές βάσεις ως απόδειξη ότι ανήκουμε στη Δύση. Αυτό το αποικιοκρατικό κατάλοιπο, που προστάτευσαν τόσες κυπριακές κυβερνήσεις. Τι ντροπή.

ΑΛ.ΜΙΧ.