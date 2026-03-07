Το ακούσαμε κι αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως δεν αρκείται μόνο στον ρόλο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά οραματίζεται και… στην επιλογή ηγετών για τον υπόλοιπο πλανήτη. Σύμφωνα με δηλώσεις του στο ABC News, άφησε να εννοηθεί ότι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν θα πρέπει, λίγο-πολύ, να έχει την έγκριση της Ουάσιγκτον. Σαν να πρόκειται για ακόμη έναν υπουργό που περιμένει το «οκ» από το Οβάλ Γραφείο.

Η λογική πίσω από τη δήλωση είναι ότι οι ΗΠΑ πρέπει να διασφαλίσουν πως στο μέλλον δεν θα βρεθούν αντιμέτωπες με ηγέτες που θα δημιουργούν προβλήματα. Μόνο που η διεθνής πολιτική δεν λειτουργεί σαν Υπουργικό Συμβούλιο όπου ο πρόεδρος αποφασίζει ποιος θα καθίσει στην καρέκλα του κάθε Υπουργείου. Η κυριαρχία των κρατών, θεωρητικά τουλάχιστον, δεν μπαίνει σε διαδικασία «έγκρισης». Πρακτικά, σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει και σε επίπεδο κρατών, με ηγέτες μαριονέτες.

Τελικά, τέτοιες τοποθετήσεις περισσότερο θυμίζουν πολιτική υπερβολή παρά σοβαρή διπλωματική σκέψη. Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει εντελώς.

ΜΑΡΧ