Είναι ίσως καιρός εκεί στη Βουλή να καθίσουν κάτω και να επανεξετάσουν το θέμα των κοινοβουλευτικών συνεργατών των βουλευτών. Όταν πρωτοαποφασίστηκε οι βουλευτές να αποκτήσουν κοινοβουλευτικούς συνεργάτες αυτό θεωρήθηκε ως μια σημαντική εξέλιξη για το κοινοβουλευτικό έργο. Το εμφάνισαν, όπως γνωρίζουμε, ως αναβάθμιση του κοινοβουλευτισμού γιατί θα προσλάμβαναν επιστημονικό προσωπικό το οποίο θα συνέδραμε με τις γνώσεις του.

Υπάρχουν κοινοβουλευτικοί συνεργάτες που όντως παράγουν έργο, δείγμα του ότι ο βουλευτής ήξερε τι ήταν σωστό να πράξει. Υπάρχουν ωστόσο και εκείνοι οι βουλευτές που προσλαμβάνουν συνεργάτες για να κάνουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γι΄ αυτό είναι ίσως καιρός να καθίσουν κάτω και να δουν τι πραγματικά γίνεται. Οι προσλήψεις είναι να συνδράμουν στο κοινοβουλευτικό έργο που γίνονται και όχι για αναρτήσεις στα σόσιαλ. Μάλιστα και με καλούς μισθούς που τους εξασφαλίζει το κυπριακό δημόσιο.

