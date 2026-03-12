Είναι απόλυτα κατανοητές οι διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων, που δικαίως εκφράζουν φόβους για καταστροφή της κτηνοτροφίας και δικαίως ζητούν όπως εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για εξεύρεση μιας πιο βιώσιμης λύσης. Οι πιο τραγικές φιγούρες είναι οι κτηνοτρόφοι στη Λάρνακα που βλέπουν τα κοπάδια τους να θανατώνονται και τους κόπους μιας ζωής να χάνονται σε μια στιγμή.

Ο πόνος τους είναι απερίγραπτος και αδιανόητος και οφείλει το κράτος να τους στηρίξει σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται πως αυτή η τραγική κρίση συνέπεσε με τη δραματική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τις συνέπειες της οποίας πληρώνει ήδη η χώρα μας, που προσπαθεί να πείσει πως είναι ασφαλής προορισμός, ώστε να μην επηρεαστούν κι άλλοι τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός.

Γι’ αυτόν τον λόγο αυτοί που προσπαθούν να πείσουν τους κτηνοτρόφους πως πρέπει να κλείσουν το αεροδρόμιο Λάρνακας και τα λιμάνια για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, είναι επικίνδυνοι (σ.σ δεν πρόκειται για κτηνοτρόφους). Το μόνο που θα καταφέρουν είναι να στρέψουν τη κοινή γνώμη εναντίον των ανθρώπων που χρειάζονται τώρα τη στήριξη όλων μας και να επηρεάσουν περαιτέρω την οικονομία, που δεν πρέπει να δεχθεί και άλλα πλήγματα. Ο πόνος και η απόγνωση των κτηνοτρόφων δεν προσφέρεται για άγρα ψήφων κύριοι.

Ν.Χ