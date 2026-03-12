Η καταγγελία του Πράσινου Κόμματος και του Κόμματος για τα Ζώα ότι αεροπορικές εταιρείες αρνούνται να μεταφέρουν τα κατοικίδια πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Κύπρο και την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ηθικής, ιδιαίτερα όταν επικρατούν συνθήκες πολέμου και έκτακτης ανάγκης.

Σε περιόδους κρίσεων, η δυνατότητα οι πολίτες να μπορούν να ταξιδέψουν με τα κατοικίδιά τους δεν αποτελεί απλώς μια υπηρεσία, αλλά υποχρέωση για την ψυχολογική ευημερία των ανθρώπων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και την ασφάλεια των κατοικίδιών τους, που αποτελούν ισότιμα μέλη της οικογένειάς τους.

Οι λόγοι για τους οποίους οι αεροπορικές εταιρείες αρνούνται να μεταφέρουν κατοικίδια είναι αντιληπτοί, ωστόσο οφείλουν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές να αναθεωρήσουν άμεσα τις πολιτικές και τους κανονισμούς τους, για να διασφαλίσουν ότι τα κατοικίδια, σε καμία περίπτωση, δεν θα μένουν πίσω.

Ι.Κ