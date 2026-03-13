Ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στη Νέα Υόρκη ρωτήθηκε χθες το πρωί από τους συναδέλφους Σταύρο και Σταυριανή, για το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που καταδίκαζε τα πλήγματα του Ιράν κατά των χωρών του Κόλπου.

Η απάντηση του Θανάση Τσίτσα ήταν αποστομωτική και δυστυχώς ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. «Κανένας εδώ δεν ασχολείται πλέον με το Συμβούλιο Ασφαλείας», είπε, θέλοντας να αναδείξει τον αποδυναμωμένο ρόλο του Οργανισμού σήμερα.

Αυτή είναι η θλιβερή αλήθεια. Σε έναν κόσμο που οι μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη διοικούνται από ηγέτες που λειτουργούν με τους κανόνες του δικαίου του ισχυρού, ο ρόλος του ΟΗΕ στον καθορισμό των διεθνών εξελίξεων έχει καταντήσει πλέον διακοσμητικός.

