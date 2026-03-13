«Η ανομβρία είναι από τον Θεό. Η λειψυδρία είναι από την ατζαμοσύνη των ανθρώπων», ανέφερε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλώντας στη Βουλή για τις αφαλατώσεις, την ανακύκλωση νερού και το παράδειγμα του Ισραήλ. Χρειάζεται, είπε, μια εθνική πολιτική, παραβλέποντας το «ποιος φταίει πριν από 5 ή 10 χρόνια».

Σε σχετική ανάρτηση στο Χ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου σημειώνει:

Την επείγουσα ανάγκη για αφαλατώσεις, έργα για ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης και έργα ανακύκλωσης του νερού, επισήμανα με παρέμβασή μου στη Βουλή, τονίζοντας ότι δεν είναι αποδεκτό για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα να χάνεται το 50% του περιορισμένου νερού μας, την ώρα που το γειτονικό μας Ισραήλ ανακυκλώνει το 95% του νερού που χρησιμοποιεί.