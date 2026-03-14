Στην Ελεγκτική Υπηρεσία θα αποσπαστεί η διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, η οποία φαίνεται πως πληρώνει την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονταν εκατοντάδες καταφύγια.

Εξ όσων θυμόμαστε, εκεί αποσπάστηκε και η πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Αθηνά Δημητρίου, όταν απομακρύνθηκε από τη διοίκηση του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Εύλογα έγινε χθες από διάφορους ο συσχετισμός στις δύο περιπτώσεις και διερωτάται κάποιος: Τι είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία; Καταφύγιο δημοσίων υπαλλήλων σε ψηλή κλίμακα που για τον Α ή Β λόγο απομακρύνονται από τα πόστα τους;

ΕΜ