Ο Μαρίνος Σιζόπουλος το 2019 είχε κάνει καταγγελία στην Αστυνομία δηλώνοντας παραπονούμενος για την υπόθεση της Taxan. Ως ένας εκ των τεσσάρων μετόχων της, κατήγγειλε έναν εκ των άλλων τριών μετόχων για απάτη. Ο τελευταίος, σύμφωνα με τα όσα είχε καταγγείλει τότε ο κ. Σιζόπουλος, ενώ πώλησε τις μετοχές της Taxan σε Ιρακινό επενδυτή για €2.025.000 τους απέκρυψε το πραγματικό ποσό και ισχυρίστηκε ότι η τιμή πώλησης ήταν στο €1.600.000. Σχηματίστηκε φάκελος, ωστόσο, η Νομική Υπηρεσία τότε αποφάσισε να αρχειοθετήσει την υπόθεση. Πλέον τα δεδομένα άλλαξαν άρδην.

Μετά από καταγγελία σε βάρος του κ. Σιζόπουλου η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς κατέληξε περί τα τέλη του 2025 ότι ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ γνώριζε την πραγματική τιμή πώλησης της Taxan. Μάλιστα, παρουσιάζεται εξαπατημένη η Τράπεζα που απομείωσε προβληματικό δάνειο που είχε παραχωρήσει στην Taxan. Σύμφωνα με τη θέση του χρηματοοικονομικού οργανισμού αν γνώριζε πως η πώληση ήταν στα €2 εκατ. και όχι στα €1.6 εκατ., τότε δεν θα διέγραφε €956.000 από το χρέος της Taxan προς ολική διευθέτηση. Από την όλη ιστορία προκύπτει ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει πεδίο δράσης ακόμα κι όταν υποθέσεις θεωρούνται κλειστές για τις ανακριτικές Αρχές. Υπάρχει κι ένα άλλο ουσιώδες ερώτημα εδώ. Τι είχε ενώπιόν της η Νομική Υπηρεσία το 2020 (βλ. ανακριτικός φάκελος μετά από καταγγελία του 2019) και αποφάσισε να αρχειοθετήσει την υπόθεση; Τόσο πολύ διαφοροποιήθηκαν τα δεδομένα από το πόρισμα της Αρχής που έχει και περιορισμένες εξουσίες;

Φ.Μ.