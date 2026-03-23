Η λαϊκή ρήση λέει πως όταν κάνουμε σχέδια ο Θεός… γελά. Η σεναριολογία δίνει και παίρνει σε ότι αφορά την επόμενη Βουλή.

Οι ρυθμιστές που όλα δείχνουν ότι σε πρώτη φάση θα είναι οι ΕΛΑΜίτες, ετοιμάζονται να πάρουν «εκδίκηση» από τα κόμματα της κεντροδεξιάς και να φέρουν πάνω κάτω ακόμη και στο sitting στην Ολομέλεια. Οι «σκάμνοι» τους θέλουν να είναι μπροστά και όχι στις πίσω σειρές. Θα διεκδικήσουν προεδρίες σημαντικών κοινοβουλευτικών επιτροπών στη βάση της κατάταξης.

Το σημαντικότερο είναι ότι θα ρίξουν όνομα για την προεδρία της Βουλής και όποιος θέλει να τους ακολουθήσει. Το ΕΛΑΜ ξεκαθάρισε πως δεν Θα συρθεί πίσω από υποψήφιο άλλου κόμματος… Και οι μπηχτές έχουν πολύ συγκεκριμένους αποδέχτες.

