Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν την Κυριακή οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η Αστυνομία, μετά από πληροφορία που έκανε λόγο για παράνομη μετακίνηση 100 ζώων σε κτηνοτροφική μονάδα του Λυθροδόντα.

Το σήμα κινδύνου σήμανε αμέσως, καθώς η καταγγελία ανέφερε πως τα αιγοπρόβατα προέρχονταν από μονάδα που βρίσκεται σε ζώνη μολυσμένη από αφθώδη πυρετό, γεγονός που εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.

Μετά την καταγγελία, κλιμάκιο επιθεωρητών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενο από αστυνομική δύναμη, μετέβη άμεσα στο σημείο για αιφνιδιαστικό έλεγχο.

Παρά την εξονυχιστική έρευνα σε υποστατικά και την καταγραφή των ζώων, δεν εντοπίστηκαν επιπλέον αιγοπρόβατα ή ζώα που να μη φέρουν τα απαραίτητα ενώτια και πιστοποιητικά προέλευσης.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Από τη μία, την ταχύτητα ανταπόκρισης των Αρχών, που σε ημέρα αργίας λειτούργησαν άμεσα απέναντι σε μια πιθανή υγειονομική βόμβα. Από την άλλη, η μη ανεύρεση των ζώων αφήνει ανοιχτά ερωτήματα: Πρόκειται για μια λανθασμένη πληροφορία ή για μια καλά οργανωμένη επιχείρηση που πρόλαβε να εξαφανίσει τα ίχνη της πριν την άφιξη των Αρχών;

Σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία πλήττεται από αυστηρούς περιορισμούς λόγω του αφθώδη πυρετού, τέτοιου είδους καταγγελίες δεν μπορούν να αγνοούνται, καθώς η παράνομη μετακίνηση αποτελεί τη νούμερο ένα απειλή για τη διασπορά ασθενειών.

Α.Ν.