Η κλιμάκωση του Μεσανατολικού με τις τελευταίες εξελίξεις είναι επόμενο να επηρεάσει και την Κύπρο. Είναι δεδομένο ότι λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας από τις δικές μας Αρχές. Αυτή η κατάσταση, όμως, δεν πρέπει να προκαλεί πανικό. Κι άλλες φορές τα τελευταία χρόνια (κυρίως την τελευταία 5ετία) η Αστυνομία είχε κρυφό συναγερμό.

Μάλιστα, τη δεκαετία του ’80 η κατάσταση με το Μεσανατολικό ήταν πολύ πιο σοβαρή και οι παρενέργειες για το νησί μας περισσότερο από αισθητές. Τότε, επί κυπριακού εδάφους σημειώθηκαν συμβάντα με ανθρώπινες απώλειες και ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ πρακτόρων. Απλώς κάποιοι περίμεναν να πληγεί με drone η βρετανική Βάση Ακρωτηρίου για να αντιληφθούν κάτι που πολλοί αναγνωρίζουν εδώ και καιρό. Δεν ζούμε κάτι πρωτοφανές, λοιπόν. Και σίγουρα η κατάσταση δεν σηκώνει προσεγγίσεις των άκρων. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα τηρούνται, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έρθει η συντέλεια…

Φ.Μ.