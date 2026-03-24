Κάτι δεν πάει καλά με τη διαχείριση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του αφθώδους πυρετού. Δεν φτάνει που λήφθηκαν εξ αρχής ελλιπή μέτρα ώστε ο ιός να μην έρθει στις ελεύθερες περιοχές, δεν υπήρχε εξ αρχής μια γραμμή όσον αφορά στα μέτρα. Με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να φωνάζουν, άλλοι να δέχονται τους ελέγχους, άλλοι όχι, να γίνονται μετακινήσεις ζώων χωρίς να παίρνουν χαμπάρι και το κυριότερο, να υπάρχει αναρχία αφού οι επηρεαζόμενοι δεν πείστηκαν ότι η θανάτωση είναι η μόνη λύση. Έπρεπε οι αρμόδιες υπηρεσίες να είναι έτοιμες για τον χειρισμό της κατάστασης εφόσον ο ιός ήταν δίπλα μας και να είναι έτοιμα τα πρωτόκολλα σε συνεννόηση με τους κτηνοτρόφους. Άντε τώρα να τους πείσεις με τις ήξεις αφήξεις αποφάσεις.

ΜΙΧ.