Μία συμβουλή έχουμε προς τα κόμματα και τους υποψήφιους βουλευτές μας. Όταν θα βρεθείτε στα έδρανα της Βουλής θα κληθείτε να αποφασίσετε για σοβαρά θέματα που προδιαθέτουν μελέτη και κατανόηση κειμένου. Σήμερα, με βάση αυτά που ακούμε και βλέπουμε φαίνεται πως υπάρχει σοβαρό θέμα αντίληψης.

Δύο είναι τα ενδεχόμενα. Είτε εσκεμμένα κάποιοι δεν θέλουν να κατανοήσουν τι λέγεται κατά καιρούς, είτε κάποιοι πραγματικά έχουν θέμα αντίληψης.

Πάντως υπάρχει πρόβλημα όποιο και να ισχύει από τα δύο. Τα έχουμε δει ήδη αυτά τα προβλήματα. Δείτε κάμερες στους δρόμους και μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κάποιοι είτε δεν αντιλαμβάνονταν τι ψήφιζαν, είτε εξυπηρετούσαν άλλα συμφέροντα.

Ζακ.