Μια γενναιόδωρη κίνηση έκανε ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, δωρίζοντας στο ελληνικό κράτος το κεντρικό οίκημα της Ελληνικής Πρεσβείας (επί της οδού Βύρωνος).

Το ιστορικό κτήριο ανήκε στον Ιερό Ναό Φανερωμένης και λειτουργούσε και πριν την ανεξαρτησία ως προξενείο της Ελλάδος. Πρόκειται για ένα εμβληματικό κτήριο στο οποίο, όπως συναφώς ανέφερε ο Έλληνας πρέσβης, Κωνσταντίνος Κόλλιας, πάλλεται η καρδιά της παρουσίας της Ελλάδας στην Κύπρο.

Η απόφαση του Αρχιεπισκόπου ήταν μεν οφειλόμενη προς την Ελλάδα, αλλά δεν ήταν αυτονόητη. Δεν γινόταν η δωρεά τόσα χρόνια. Έγινε το 2026 επί Αρχιεπισκόπου Γεωργίου.

Κ.ΒΕΝ.