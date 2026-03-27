Είθισται τέτοιες μέρες, να μιλάμε για το Έθνος, τους ηρωικούς του αγώνες, τις επαναστάσεις του, τη δύναμη του λαού, την εθνική συνείδηση και αξιοπρέπεια. Αλλά και την ιστορία που μπορεί κάποιοι να επιχειρούν να την μπολιάσουν με ιδέες και αφηγήματα που πόρρω απέχουν από την πραγματική. Σημασία όμως έχει αυτή η υπερηφάνεια να μη μένει μόνο σε αυτές τις μέρες.

Να μην ξεχνούμε καθημερινά από πού έρχεται αυτή η ταυτότητά μας και πως πορεύεται και επιβιώνει στο πέρασμα των αιώνων. Κι επειδή αυτές τις μέρες, οι εορτασμοί αφορούν κυρίως τους μαθητές μας και τα σχολεία, δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε στο παράδειγμα της Αθήνας. Παιδιά από δημοτικό σχολείο στα Πατήσια επέλεξαν να παρελάσουν με στολές προσώπων του 1821, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα.

Καποδίστριας, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Κολοκοτρώνης «έκαναν την εμφάνισή τους» μπροστά από χιλιάδες κόσμου προκαλώντας συγκίνηση. Εύγε!

ΛΙΑ