Εναντίον ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που πρότεινε η Γκάνα και στήριξε η αφρικανική ένωση, το οποίο αναφέρεται σε αναγνώριση του διατλαντικού εμπορίου σκλάβων ως εγκλήματος πολέμου και οδηγεί σε αποκατάσταση και αποζημιώσεις, ψήφισαν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Αργεντινή. 123 κράτη ψήφισαν υπέρ, ενώ αποχή τήρησαν η Ελλάδα, η Κύπρος και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Κύπρος και Ελλάδα, λοιπόν, αντί να εγκρίνουν ψήφισμα που καταδικάζει και αναγνωρίζει το διατλαντικό δουλεμπόριο και τη δουλεία ως ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μπλέχτηκαν με χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία, η Ισπανία και φυσικά η Αγγλία, οι οποίες φυσικά ευθύνονται για όλα αυτά που αναφέρονται. Για το δουλεμπόριο ως απότοκο της αποικιοκρατίας και την εξαθλίωση των αφρικανικών χωρών.

Υπάρχει, άραγε, κάποιο πλαίσιο αιτιολόγησης της στάσης της Ελλάδας και της Κύπρου; Δεν αποδέχονται -οι αντιπροσώποι μας στον ΟΗΕ– το δουλεμπόριο ως έγκλημα πολέμου; Έτσι εύκολα βάζουν πλάτη για να απαλλαγούν τα πρώην (;) αποικιοκρατικά κράτη από τα εγκλήματά τους; Μα και για την Αγγλία; Αν είναι δυνατόν.

ΑΛ.ΜΙΧ.