Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το ποια θα είναι η νέα Βουλή, πώς θα λειτουργεί το κράτος, πώς θα συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο στην μετά τις βουλευτικές εκλογές εποχή. Και έχουν απόλυτο δίκαιο όσοι ανησυχούν για όλα αυτά. Το ανησυχητικό όμως είναι ότι κυκλοφορεί, ως αίσθηση, ως ψίθυρος αλλά και ως ένδειξη πώς τελικά κάποιοι βλέπουν να τους βολεύει αυτό το σκηνικό.

Διότι θεωρούν ότι αυτός ο αχταρμάς, αυτό το χάος που αναμένεται ότι θα επικρατήσει θα λειτουργεί συγκριτικά ως φόβητρο στις προεδρικές εκλογές και θα στρέψεις τους ψηφοφόρους σε πιο… πολιτικές επιλογές. Και αυτή την ανάγνωση φαίνεται να την κάνουν πολλοί, από όλα τα στρατόπεδα. Κάποιοι δηλαδή, θέλουν να επικρατήσει το… χάος στο πολιτικό σκηνικό, για να συγκρίνονται με το χάος και να θεωρούνται ως πιο σοβαρή επιλογή. Συγγνώμη αλλά αυτό είναι κατάντια…

Φ.Δ.