Οι βουλευτές αυστηροποίησαν το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την επαγγελματική απασχόληση πρώην αξιωματούχων στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο ισχύει τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη θέση. Και καλά έκαναν.

Ωστόσο… Εάν κάποιος πρώην αξιωματούχος δεν επιτρέπεται να ασχοληθεί με οτιδήποτε σχετίζεται με το πρώην χαρτοφυλάκιό του για δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του, πώς γίνεται οι βουλευτές, οι οποίοι νομοθετούν και είναι αυτοί που ρυθμίζουν το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις ακόμη και από τους ίδιους τους αξιωματούχους, να δικαιούνται να διατηρούν δικά τους δικηγορικά, κτηματομεσιτικά γραφεία και άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που σίγουρα επηρεάζονται από όσα ψηφίζουν στη Βουλή; Σε κάποια φάση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αυτό το σκέλος.

Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθεί κάτι πολύ σοβαρό. Εάν βουλευτές έχουν εγγράψει θέματα στη Βουλή προς συζήτηση, τα οποία μπορεί να τους απασχόλησαν επαγγελματικά (στην ιδιωτική τους δουλειά) ή και προσωπικά. Επίσης, εάν είχαν οποιοδήποτε όφελος στην ιδιωτική επαγγελματική τους ιδιότητα λόγω ακριβώς με την ενασχόλησή τους στη Βουλή και τα θέματα που αναδείκνυαν. Αυτά το σημεία δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Είναι καιρός, όμως!

Ζακ.