Την ίδια ακριβώς μέρα (προχθές Πέμπτη), κατά την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης κατά 8,3 σεντ το λίτρο, καταγράφηκε η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση τιμών των τριών τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ του προέδρου του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριου Δρουσιώτη, επιβλήθηκε αύξηση 2 σεντ το λίτρο στη βενζίνη, 3,5 σεντ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 3,55 σεντ στο πετρέλαιο θέρμανσης. «Η μεγαλύτερη αύξηση στα καύσιμα των τελευταίων τριών ετών, μέσα σε μία ημέρα», είπε ο κ. Δρουσιώτης. Κάτι μας λέει, ότι μέχρι να εφαρμοστεί η μείωση των 8,3 σεντ, θα έχει εξαφανιστεί το όφελος για τους καταναλωτές.

