Η απόφαση των ισραηλινών κατοχικών Αρχών να εμποδίσουν την είσοδο του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Ναό της Αναστάσεως δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μέρος μιας γενικότερης εκστρατείας για τα Ιεροσόλυμα, στα οποία -κατά το ισραηλινό κράτος- χωράνε μόνο Ισραηλινοί. Αυτό μαρτυρεί, τόσο η συρρίκνωση των χριστιανικών κοινοτήτων της Ιερουσαλήμ, όσο και η ανυπόφορη κατάσταση που δημιουργούν οι ισραηλινές Αρχές την περίοδο του Πάσχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπό την αίρεση των ισραηλινών Αρχών είναι και η πρόσβαση των Ελληνορθόδοξων στον Ναό της Αναστάσεως, για να θυμηθούμε και το ότι πριν από 100 χρόνια, οι χριστιανοί αντιπροσώπευαν το 25% του πληθυσμού της Ιερουσαλήμ, ενώ σήμερα μόλις το 1,7%. Και γι’ αυτό δεν ευθύνονται, ασφαλώς, οι Άραβες, αλλά η κατάσταση που δημιουργούν οι ισραηλινές Αρχές.

Να θυμηθούμε, επίσης, και άρθρο του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου Γ΄ που δημοσιεύτηκε στους βρετανικούς «Times» το 2022 με τίτλο «Χριστιανοί υπό διωγμόν στο λίκνο της πίστεώς τους». Τελικά εναντίον ποιου πολεμά το Ισραήλ;

ΑΛ.ΜΙΧ.