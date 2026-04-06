Στο μισθολόγιο του κατοχικού καθεστώτος, ο πλέον υψηλόμισθος είναι ο αρχηγός. Στην προκειμένη περίπτωση ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο μηνιαίος καθαρός μισθός του είναι 9.558 ευρώ. Ο λεγόμενος πρωθυπουργός, Ουστέλ, λαμβάνει 8.975, οι «υπουργοί» 8.575, οι «βουλευτές» 8.389, οι «υφυπουργοί» 6.438 και οι πολιτικά διορισμένοι διευθυντές 5.462. Το ύψος των μισθών αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης στα κατεχόμενα. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε σχέση με τον κατώτατο μισθό και άλλους μισθούς του «δημόσιου τομέα». Είναι μέχρι και οκτώ φορές ψηλότερος ο μισθός «αξιωματούχων» από τον κατώτατο.

Κ.ΒΕΝ.