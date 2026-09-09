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Η νέα δουλειά του Κύπριου εικαστικού Στέλιου Καλλινίκου, με αφορμή τη διάκρισή του με το Βραβείο Φωτογραφίας After Nature · Ούλρικε Κρέσπο, παρουσιάζεται από το Σάββατο στο C/O Berlin. Ο ίδιος ξεναγεί το κοινό στην έκθεση με τίτλο «Cliffs Among Dreams».

Για περισσότερο από μία δεκαετία φωτογραφίζει και κινηματογραφεί το Ακρωτήρι. Τώρα, ο τόπος αυτός —με την Αλυκή, τα αποδημητικά πουλιά, τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα ραντάρ και τις αρχαιολογικές του μνήμες— μεταφέρεται στο Βερολίνο μέσα από το νέο έργο του Στέλιου Καλλίνικου.

Η έκθεση «Cliffs Among Dreams» ανοίγει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο C/O Berlin, ως μέρος του After Nature · Ulrike Crespo Photography Prize 26, του διεθνούς βραβείου που ο Καλλίνικου (γενν. 1985, Κύπρος) μοιράζεται για το 2026 με την καλλιτέχνιδα Σουζάνε Κρίμαν (Susanne Kriemann, γενν. 1972, Γερμανία).

Το νέο έργο του παρουσιάζεται για πρώτη φορά ολοκληρωμένο στο κοινό, μέσα από φωτογραφίες, φιλμ και γλυπτικές συναρμογές. Και η πρώτη αυτή παρουσίαση έχει ιδιαίτερη σημασία: πέρα από μια έκθεση φωτογραφιών ενός κυπριακού τοπίου, αντιμετωπίζει το Ακρωτήρι ως τοπίο που έχει μετατραπεί σε επικράτεια και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο πολιτικές και στρατιωτικές δομές καθορίζουν το πώς ένας τόπος μπορεί να ιδωθεί, να προσεγγιστεί και να κατανοηθεί.

«Kneeling flamingo», 2026. © Στέλιος Καλλινίκου

Η Αλυκή Ακρωτηρίου βρίσκεται μέσα στην περιοχή Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία παρέμεινε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960 και εξακολουθεί να φιλοξενεί βάση της Royal Air Force. Ταυτόχρονα, η περιοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους του νησιού, με την Αλυκή να αποτελεί σημαντικό σταθμό για μεταναστευτικά πουλιά.

Στις εικόνες του Καλλίνικου, φλαμίνγκο, έντομα, βράχοι και νερό συνυπάρχουν με κεραίες, ραντάρ, φράχτες και αεροπορική δραστηριότητα.

Το έργο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη σύγχρονη γεωπολιτική πραγματικότητα. Η διαδρομή που χαράζει ο Καλλίνικου ξεκινά από το λιμάνι της Λεμεσού, περνά από την Αλυκή και φτάνει μέχρι τους βράχους του Αετόκρεμνου, έναν από τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου. Έτσι, διαφορετικές χρονικότητες —γεωλογική, αρχαιολογική, οικολογική, αποικιακή και σύγχρονη— συναντώνται μέσα στο ίδιο τοπίο.

Η έκθεση συνδέει αυτή την τοπική γεωγραφία με ευρύτερα ζητήματα μετανάστευσης, ανήκειν, εξαφάνισης, συνόρων και κυριαρχίας, χωρίς να επιχειρεί να τα οργανώσει σε μια ευθύγραμμη αφήγηση. Το ίδιο το τοπίο λειτουργεί περισσότερο ως φορέας ιστοριών και συγκρούσεων παρά ως ουδέτερο φόντο πάνω στο οποίο επιβάλλονται ανθρώπινα σύνορα.

«Palm tree», 2023. © Στέλιος Καλλινίκου

Από το διεθνές βραβείο στην έκθεση

Ο Καλλίνικου και η Κρίμαν αναδείχθηκαν νικητές του After Nature · Ulrike Crespo Photography Prize 2026, μοιραζόμενοι χρηματικό έπαθλο €80.000.

Το βραβείο απονέμεται από το C/O Berlin Foundation και το Crespo Foundation σε καλλιτέχνες που διερευνούν νέες έννοιες της φύσης μέσα από τη φωτογραφία και τα οπτικά μέσα.

Η βράβευση δεν αφορά, επομένως, μια ήδη ολοκληρωμένη έκθεση αλλά δύο ερευνητικά έργα τα οποία το βραβείο καθιστά δυνατά και τα οποία παρουσιάζονται τώρα για πρώτη φορά. Για τον Καλλίνικου, αυτή η διαδικασία οδήγησε στο «Cliffs Among Dreams», ένα έργο που διευρύνει τη μακρόχρονη ενασχόλησή του με το Ακρωτήρι και τη σχέση πολιτικής, τοπίου και εικόνας.

Ο Καλλίνικου, γεννημένος το 1985 στην Κύπρο, εργάζεται με φωτογραφία, βίντεο και ήχο. Έχει παρουσιάσει έργα του διεθνώς, μεταξύ άλλων στο de Appel στο Άμστερνταμ, στην Kunsthalle Baden-Baden, στην Ural Industrial Biennial, στο Foam του Άμστερνταμ, στο NiMAC και στο Μουσείο Μπενάκη. Το 2019 έλαβε το Foam Talent Award, ενώ είναι επίσης συνιδρυτής του Thkio Ppalies Project Space στη Λευκωσία.

Ο ίδιος ξεναγεί το κοινό

Η έναρξη της έκθεσης θα γίνει το Σαββατοκύριακο, ενώ το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 5μ.μ. τοπική ώρα, ο Στέλιος Καλλίνικου θα πραγματοποιήσει Artist Tour στην έκθεση, μαζί με την επιμελήτρια Καταρίνα Τέσνερ. Η ξενάγηση θα γίνει στα αγγλικά και διαρκεί μία ώρα.

Η έκθεση «Cliffs Among Dreams» θα παραμείνει στο C/O Berlin έως τις 20 Ιανουαρίου 2027, ενώ η διπλή έκθεση των δύο νικητών θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο Open Space του Crespo Foundation στη Φρανκφούρτη.

Πού και πότε

C/O Berlin – Amerika Haus, Hardenbergstraße 22–24, Βερολίνο

12 Σεπτεμβρίου 2026 – 20 Ιανουαρίου 2027

Artist Tour με τον Στέλιο Καλλίνικου: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 17:00–18:00.