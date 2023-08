ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Χαρουπόμυλος Λανίτη, Ceronia Hall. Με το μικρού μήκους animation Bahati των Harun Yasin Tuna και Leila Shifteh θα ξεκινήσει η τελευταία μέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού. Ακολουθούν οι ταινίες The Mother of all Liew της Asmae El Moudir και A Full Life I Suppose του Αλέξανδρου Πισσούριου. Η ταινία του Κύπριου σκηνοθέτη, αποτελεί ένα κινηματογραφικό πορτραίτο των χρόνων και των ημερών που πέρασε ο καλλιτέχνης μαζί με τη μητέρα του. Συνδυάζοντας νέο υλικό από φιλμ 16 χλστ. με βίντεο που τράβηξε ο πατέρας του Πισσούριου σε φιλμ Super 8 χλστ.κατά την δεκατία του 1970, το έργο καταγράφει την μεταβολή των σωμάτων και των επιθυμιών που σηματοδοτούν μια ζωή. Η πρεμιέρα της ταινίας συνδυάζεται με ένα πρόγραμμα προβολών ταινιών μικρού μήκους, επιλογής του καλλιτέχνη, που εμβαθύνουν στις θεματικές του έργου του.

Επίσης με αφορμή την εκδήλωση λήξης του φεστιβάλ και στα πλαίσια της προβολής της ταινίας The Broken Pitcher, κυκλοφορεί ο ομώνυμος δίσκος The Broken Pitcher: A Soundbank από τη Moneda. Ο Εμίντιο Βάσκεζ, ιδρυτής της δισκογραφικής και σειράς δράσεων Moneda (Κύπρος & Αριζόνα), μαζί με τους Έλενα Σαββίδου, Δημήτρη Χειμώνα, Μπελίντα Παπαβασιλείου και Μάριο Παύλου παρουσιάζουν μια παράσταση ξηρογραφίας στην οποία το κοινό παρακολουθεί τη διαδικασία έκδοσης του δίσκου ενώ παράλληλα συμμετέχει σε συλλογική ακρόαση. Εισιτήρια: http://www.soldoutticketbox.com/Υπότιτλοι: Ελληνικά, Αγγλικά, 99 517 910. www.filmfestival.com.cy.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (22128157). Έκθεση «ReThinking IDENTITIES: Ταυτότητα σε εξέλιξη». Μέχρι 11/8

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Λεμεσός

Exhibit8 (25 212171). Έκθεση φωτογραφίας του Φάνου Αβούρη με τίτλο: “Κάτω από τον Ορίζοντα: Από τον Ακάμα στον Απόστολο Ανδρέα”. Μέχρι 26/8

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (24145375). Έκθεση inside – out stories, του Σπύρου Αγαθού και του Αντώνη Τζιαρρίδη. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη. Αναδρομική έκθεση του Αριστείδη Πατσόγλου με τίτλο «Ροές Μνήμης». Μέχρι 19/8

Πόλη Χρυσοχούς

Πάφος, ξενοδοχείο Almyra (26 888700). Έκθεση με τα έργα δημιουργών που συμμετείχαν στο πλέον καθιερωμένο και μοναδικό Πειραματικό Εργαστήρι Κεραμικής Ανδρολύκου σε επιμέλεια του κεραμίστα Βάσου Δημητρίου. Μέχρι 31/8

Ξενοδοχείο Άνασσα και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς. Έκθεση της Κυριακής Κώστα με τίτλο «Ακαμαντίς | Head & Hand». Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00. Σάββατο: 09:00 – 15:00. Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Μουσείο Θάλασσα. Ομαδική έκθεση αφιερωμένη στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου Μέχρι 31/8

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τhe Meg 2: The Trench, The Amazing Maurice. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Insidious: The Red Door, Haunted Mansion, About My Father, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Richard the Stork 2, Elemental, Spiderman: Across the Spider Verse, The Little Mermaid.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.