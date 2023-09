ΜΟΥΣΙΚΗ

Πολιτιστική Σκηνή Μητρόπολης Ταμασού, «Κυπρογένεια», Μια παράσταση του Λάρκου Λάρκου με εναλλακτική προσέγγιση στη μουσική παράδοση της Κύπρου, με βασικούς ερμηνευτές τον Λ. Λάρκου και την τραγουδίστρια Ατύς (Χατιτζέ Αρντόστ), 8.30μ.μ. Είσοδος δωρεάν

Λευκωσία, Πάρκο Ακαδημίας Αγλαντζιάς, Για 12η συνεχή χρονιά διοργανώνεται το Septemberfest Nicosia Beer Fun Festival, από την 1η μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου στο, με τη συμμετοχή 13 καλλιτεχνών, 1 η μέρα: Στέλιος Ρόκκος, 7μ.μ. 22485420

μέρα: Στέλιος Ρόκκος, 7μ.μ. 22485420 Κελοκέδαρα, Πολιτιστικό Κέντρο, Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, Συναυλία «Παιδεμοί του Έρωτα» με διασκευές ερωτικών τραγουδιών της Κύπρου από την παράδοση μέχρι τις μέρες μας, σε επιμέλεια Άδμητου Πιτσιλλίδη, 8.30μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 17ο Φεστιβάλ Θεάτρου Παράβασης, Μουσικό- Ποιητικό δρώμενο «Η τύχη των τειχών» με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων, σε σκηνοθεσία- επιλογή κειμένων- Γιώργου Καλογήρου, 8.30μ.μ. 99762891

Αγρός, Προαύλιο Απεήτειου Γυμνασίου, Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, «Τσετσέ» κωμωδία παρεξηγήσεων του Λουίτζι Πιραντέλο σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου- Καρσερά, με τους Βασίλη Παφίτη, Δημήτρη Αντωνίου, Σαββίνα Γεωργίου, 7.30μ.μ. (10-19/9 παρουσιάζεται στη Λευκωσία), 96147809

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, Μαραθώνιος Θερινών Προβολών, «Ο Μικρός Αδερφός» (Un Petit Frere), δράμα της Λεονόρ Σεράιγ (2022), 9μ.μ. 22348203, 99469027

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Πάφος

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς. Έκθεση της Κυριακής Κώστα με τίτλο «Ακαμαντίς | Head & Hand». Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00. Σάββατο: 09:00 – 15:00. Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9.

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Equalizer 3, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (EN & GR) ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Last Voyage of Demeter, Gran Turismo, Talk to Me, Just Super, Meg 2: The Trench, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental, The Amazing Maurice

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.