ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Οδού Αξιοθέας, το Β’ μέρος του 26 ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου ξεκινά με την παράσταση «To ρεμπέτικο του μεσοπολέμου» με τον Ευγένιο Βούλγαρη (φωνή, ούτι) και την Ουρανία Λαμπροπούλου (σαντούρι). Τραγούδια των Τούντα, Χρυσαφάκη, Τζόβενου, Sadi Işılay, Δραγάτση, Kevser Hanim, Μοντανάρη, καθώς και επιλογές από την ανώνυμη δημιουργία, που αφομοίωσε η λαϊκή παράδοση εκτυλίσσονται σε ένα μουσικό αφήγημα με ειδική βαρύτητα και επικαιρότητα, 8.30μ.μ.

Λευκωσία, Αίθουσα Καστελιώτισσα, Την πρώτη τους συναυλία στην Κύπρο με τίτλο «Chemins D' Amour» (Μονοπάτια Αγάπης) πραγματοποιούν η νεαρή σοπράνο Ελένη Χαραλάμπους και ο ταλαντούχος πιανίστας Χρήστος Φούντος, με μελωδίες των Πούτσίνι, Πουλάνκ, Ραχμάνινοφ, 8.30μ.μ. SoldOut Tickets (δωρεάν είσοδος)

Λευκωσία, Πάρκο Ακαδημίας Αγλαντζιάς, Για 12η συνεχή χρονιά διοργανώνεται το Septemberfest Nicosia Beer Fun Festival, από την 1η μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου στο, με τη συμμετοχή 13 καλλιτεχνών, 5η μέρα: Anastasia, Mente Fuerte, 8μ.μ. 22485420

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάρνακα, γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109), 7.30μ.μ. Εγκαίνια της 2ης ατομικής έκθεσης της Δήμητρας Σέργη με τίτλο «Διακοπτόμενες Ροές». Η έκθεση προτείνει μια βόλτα μέσα από μια ζωντανή ροή φαντασίας σε πρακτικές χρωμάτων σε διάφορα είδη μέσων, που προκαλούν τον θεατή προς έναν οπτικό αφηγηματισμό. Διάρκεια: Μέχρι 23 Σεπτεμβρίου

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Δήμητρας Σέργη «Διακοπτόμενες Ροές». Μέχρι 23/9

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα & Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης. Κυριακή Κώστα «Ακαμαντίς | Head & Hand». Μέχρι 27/10

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Equalizer 3, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (EN & GR) ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Last Voyage of Demeter, Gran Turismo, Talk to Me, Just Super, Meg 2: The Trench, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental, The Amazing Maurice

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.